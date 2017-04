Calciomercato Inter, da Yao a Ferrari: quanti incroci con il Crotone

Maurizio Russo

08/04/2017 12:30

CALCIOMERCATO INTER CROTONE / L'Inter farà visita al Crotone domani nel match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto importante sia per gli uomini di Pioli, a caccia di punti per centrare la qualificazione alla prossima Europa League, che per quelli di Nicola, ancora in corsa per una miracolosa salvezza. La gara dello 'Scida', però, sarà anche l'occasione per le due dirigenze di fare un punto sul calciomercato della prossima estate. Da anni i club fanno affari soprattutto a livello giovanile, con molte promesse nerazzurre che sono andate a giocare in Calabria per fare esperienza.

Calciomercato Inter, giovani verso Crotone in caso di retrocessione

Da Belec a Natalino passando per Crisetig e Mei, quasi sempre l'asse di mercato Milano-Crotone è stato a senso unico, con i giovani ragazzi della Primavera dell'Inter che si sono trasferiti in prestito in Calabria. Uno di questi, l'eclettico difensore Eloge Yao, fu peraltro decisivo nella cavalcata in Serie B dei pitagorici che valse la prima storica promozione nella massima serie del club di Vrenna. E la scorsa estate lo stesso ivoriano sarebbe potuto tornare a vestire la maglia rossoblu, se non fosse che si impuntò e volle restare in nerazzurro, dove però non ha mai trovato spazio. Non è detto che, in caso di retrocessione, Yao possa davvero tornare al Crotone e potrebbero seguirlo altri talentini come il portiere rumeno Radu ed il centravanti Pinamonti. Discorso che potrebbe estendersi anche ad altri ragazzi che sono attualmente in prestito in altre squadre: dall'estremo difensore Di Gennaro ai difensori Donkor, Dimarco e Miangue, passando per i centrocampisti Palazzi, Romanò e Belloni, fino ad arrivare agli attaccanti Manaj, Puscas e Camara. L'unico che potrebbe fare il percorso inverso è Gianmarco Ferrari: il difensore centrale si è distinto in questa stagione e rientra nel profilo di giocatori su cui si concentrerà il calciomercato Inter: giovani, italiani e promettenti. Il Crotone, in realtà, lo ha già ceduto al Sassuolo la scorsa estate, ottenendo la possibilità di tenerlo in prestito per una stagione.