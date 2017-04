Calciomercato Milan, Montella: "Ci sono sempre rumors. Sul mio futuro..."

08/04/2017 12:08

MILAN PALERMO MONTELLA / Nella giornata di domani il Milan affronterà il Palermo, provando a tenere ancora vivo il sogno europeo, che ora pare alquanto distante. Nel corso della conferenza stampa di rito, il tecnico rossonero Montella ha affrontato svariati temi, tra i quali il proprio futuro: "Faccio l'allenatore da qualche anno e so che in questo momento ci sono sempre i rumors. Essendoci un cambio di proprietà, dovremo prima conoscersi e capire cosa vogliamo l'uno dall'altro. Ora sono felicissimo di allenare il Milan e spero di poterlo fare anche in futuro. Qui sto benissimo. Se ci saranno le condizioni, sarei felicissimo di proseguire insieme. Io non so cosa pensano i nuovi proprietari di me, quindi al momento non posso aggiungere altro".

L.I.