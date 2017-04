Serie B, le probabili formazioni della 35esima giornata

Marco Orrù

08/04/2017 12:03

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Dopo il turno infrasettimanale di martedì, il campionato di Serie B torna in campo per la 35esima giornata. Sono in totale 9 i match odierni alle ore 15, con Brescia-Spal che si disputerà domani alle 17,30. A chiudere il turno sarà Novara-Verona, in programma lunedì.



La gara più importante si giocherà al Del Duca tra Ascoli e Frosinone, mentre Latina-Vicenza sarà un autentico scontro salvezza. In Avellino-Carpi potrebbe accomodarsi in panchina Eusepi, l'attaccante era arrivato nel calciomercato di gennaio e nelle ultime giornate ha fatto la differenza.

Serie B, Bari senza Floro Flores, nell'Avellino torna Castaldo

Di seguito le probabili formazioni stando alle ultime news Serie B:

ASCOLI-FROSINONE

Ascoli (4-4-3): Lanni, Almici, Mengoni, Gigliotti, Mignanelli; Orsolini, Bianchi, Cassata; Giorgi, Favilli, Cacia. All. Aglietti.

Frosinone (3-4-1-2): Bardi, Russo, Krajnc, Terranova; Fiamozzi, Gori, Maiello, Mazzotta, Soddimo, Ciofani D., Dionisi. All. Marino.

AVELLINO-CARPI

Avellino (4-4-2): Radunovic, Gonzalez, Migliorini, Djimsiti, Perrotta; Laverone, Omeonga, Moretti, D’Angelo; Ardemagni, Castaldo. All. Novellino.

Carpi (4-4-2): Belec, Struna, Sabbione, Romagnoli, Gagliolo; Letizia, Lollo, Bianco, Bifulco; Beretta, Mbakogu. All. Castori.

CITTADELLA-BENEVENTO

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Pedrelli, Pascali, Varnier, Benedetti; Paolucci, Iori, Bartolomei; Chiaretti; Litteri, Arrighini. All. Venturato.

Benevento (4-3-3): Gori, Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez; Del Pinto, Viola, Eramo; Ciciretti, Ceravolo, Melara. All. Baroni.

LATINA-VICENZA

Latina (3-4-3): Pinsoglio, Coppolaro, Dellafiore, Bruscagin; Nica, Bandinelli, De Vitis, Di Matteo; Pinato, Corvia, Buonaiuto. All. Vivarini.

Vicenza (4-3-2-1): Vigorito, Pucino, Adejo, Esposito, D’Elia, Vita, Gucher, Signori; Orlando, Giacomelli; De Luca. All. Bisoli.

PISA-CESENA

Pisa (4-3-2-1): Ujkani, Birindelli, Lisuzzo, Del Fabro, Longhi; Verna, Di Tacchio, Angiulli; Tabanelli, Mannini; Manaj. All. Gattuso.

Cesena (3-5-2): Agliardi, Ligi, Capelli, Perticone; Balzano, Schiavone, Crimi, Garritano, Renzetti; Cocco, Ciano. All. Camplone.

SPEZIA-BARI

Spezia (4-3-3): Chichizola, De Col, Valentini, Terzi, Migliore, Maggiore, Pulzetti, Djokovic, Piccolo, Fabbrini, Granoche. All. Di Carlo.

Bari (4-3-3): Micai, Sabelli, Capradossi, Tonucci, Morleo, Fedele, Basha, Salzano, Galano, Raicevic, Parigini. All. Colantuono.

PRO VERCELLI-ENTELLA

Pro Vercelli (3-5-2): Provedel, Bani, Luperto, Konate, Berra, Emmanuello, Vives, Altobelli, Eguelfi, Aramu, Bianchi. All. Longo.

Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Benedetti, Pellizzer, Filippini, Palermo, Troiano, Moscati, Ammari, Caputo, Catellani. All. Breda.

TERNANA-SALERNITANA

Ternana (4-3-1-2): Aresti, Zanon, Meccariello, Diakitè, Germoni, Ledesma, Di Noia, Petriccione, Falletti, Avenatti, Palombi. All. Liverani.

Salernitana (4-3-3): Gomis, Perico, Tuia, Bernardini, Vitale, Minala, Ronaldo, Odjer, Sprocati, Coda, Improta. All. Bollini.

TRAPANI-PERUGIA

Trapani (4-3-1-2): Pigliacelli, Fazio, Kresic, Legittimo, Rizzato, Maracchi, Colombatto, Barillà, Nizzetto, Manconi, Coronado. All Calori.

Perugia (4-3-3): Rosati, Del Prete, Volta, Belmonte, Di Chiara, Dezi, Brighi, Acampora, Guberti, Di Carmine, Mustacchio. All. Bucchi.