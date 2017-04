Calciomercato Roma, ecco l'offerta anti Inter per Strootman

08/04/2017 11:39

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN / La Roma vuole blindare Kevin Strootman, corteggiato dall'Inter: secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Repubblica', nell'ultimo appuntamento con l'entourage del centrocampista olandese, la dirigenza giallorossa ha offerto un rinnovo del contratto a 2,5 milioni netti a stagione più bonus, per una cifra complessiva intorno ai 3 milioni. L'accordo tra le parti, però, non è stato ancora raggiunto. Stando a quanto filtra dalle pagine del quotidiano, l'entourage di Strootman potrebbe utilizzare l'interesse dell'Inter per avere maggior potere contrattuale in sede di rinnovo con la Roma.

S.D.