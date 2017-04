08/04/2017 11:30

CALCIOMERCATO FIORENTINA GONZALO RODRIGUEZ / Il futuro di Gonzalo Rodriguez, difensore in scadenza di contratto con la Fiorentina a fine stagione, è ancora un rebus: secondo quanto si legge su 'La Nazione', per il giocatore, che non sembra intenzionato a prolungare l'accordo con la Viola, è sfida tra Milan e Roma (a caccia del 'dopo Manolas'). Gonzalo Rodriguez è anche nell'orbita Leicester.

S.D.