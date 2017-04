Milan-Palermo, Montella: "Suso giocherà. Tournée? Meglio l'Europa"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

08/04/2017 11:30

MILAN PALERMO MONTELLA / Vietato sbagliare. La rincorsa all'Europa non ammette passi falsi e ad una settimana dal derby-spareggio con l'Inter, il Milan di Vincenzo Montella ospita a 'San Siro' il Palermo per continuare a correre. Alla vigilia del match, il tecnico rossonero interviene in conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Milan. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore che come di consueto parte dai microfoni di 'Milan Tv': "Non so quanti punti serviranno per arrivare in Europa. Vitiello ha detto che siamo in crisi, sono andato a vedere e nelle ultime 8 partite abbiamo fatto 17 punti. Quella col Palermo è una partita difficile, ma alla nostra portata. Ci sarà poco spazio nella zona centrale e quindi servirà pazienza, come è successo col Genoa. Non dobbiamo giocare con la frenesia come a Pescara. Le partite spesso si decidono negli ultimi 20 minuti, ma spero comunque di risolverla prima. Bacca e Lapadula? Possono giocare insieme, qualche volta l'hanno fatto. A Pescara Bacca era stanco e per questo non li ho messi insieme. Suso per noi è molto importante, ha una grande intesa con Abate. Se mancano certi giocatori è normale avere un calo. Ora non è al 100% ma sta meglio ed è importantissimo per noi. A Pescara potevamo e dovevamo fare meglio".

Milan-Palermo, la conferenza stampa di Montella: "Non penso al derby"

EUROPA LEAGUE - "Meglio giocarla che restare a casa. Le partite internazionali ti danno esperienza e tra una tournée estiva ed un preliminare europeo scelgo il secondo.



DERBY - "Ora non ci penso, sono concentrato esclusivamente sul Palermo. Davanti in classifica abbiamo l'Inter, ma pure l'Atalanta. Ci giocheremo tutto negli scontri diretti con queste due squadre".



SUSO - "Sta bene, si allena con la squadra da martedì e quindi se non gli viene la febbre, domani giocherà".



ASSENZE - "Non mi piace cercare alibi. Nel girone di andata abbiamo fatto cose strepitose e le cose strepitose non sempre sono facili da replicare. Le assenze poi ci hanno tolto qualcosa, non solo quelle di Bonaventura e Abate ma anche di Montolivo e Bertolacci".

L'ERRORE DI DONNARUMMA - "Ha preso la patente e ha iniziato con le guide, lì deve migliorare molto... A parte gli scherzi, la risposta migliore l'ha data dopo l'errore in campo. L'ha accettato l'errore".



DEULOFEU - "Ci fa piacere che lui si senta parte integrante di questa squadra. In questo scorcio di stagione ha fatto grandi cose, se segnasse di più potrebbe diventare ancora più grande".