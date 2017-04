Serie B, Latina-Vicenza: Bisoli e Vivarini non possono sbagliare

Marco Orrù

08/04/2017 12:32

SERIE B LATINA VICENZA/ In testa alle news Serie B spunta una sfida che sarà decisiva per la salvezza. Latina-Vicenza è una gara da dentro o fuori per le squadre di Vivarini e Bisoli. Il match è in programma questo pomeriggio alle ore 15 e valevole per la 35esima giornata del campionato cadetto, da seguire su Calciomercato.it. Questa partita è importantissima per la sopravvivenza anche futura di entrambi i club.

Latina-Vicenza, un match che vale la sopravvivenza

La situazione è drammatica in casa dei pontini, con la vittoria che non arriva da otto turni. Le penalizzazioni arrivate nelle ultime settimane hanno portato la squadra di Vivarini all'ultimo posto in classifica. Proprio il Vicenza è ora l'avversario cui in casa Latina si guarda di più, visto che i biancorossi occupano la quart'ultima posizione con 34 punti. Ad oggi sarebbero loro a disputare i playout. La squadra di Bisoli è reduce da un altro scontro salvezza contro il Trapani, andato malissimo.



Un altro ko equivarrebbe a un disastro per i biancorossi. Sarà quindi una partita molto accorta. Entrambe le squadra non vorranno sbilanciarsi e bisognerà capire chi avrà il coraggio di prendere l'iniziativa. Se è vero che una sconfitta sarebbe deleteria, un pareggio potrebbe servire a poco a entrambi gli allenatori. A proposito di pareggi, il Latina è la 'regina' del campionato. Ne ha infatti collezionati ben diciotto sulle 34 gare disputate ad oggi. Una statistica preoccupante, che spiega chiaramente il perché di questa classifica. Il segno 'X' infatti ha caratterizzato più della metà dei match.

Sul campo, il tecnico del Latina deve rinunciare a Rocca infortunato, con De Vitis al suo posto insieme a Bandinelli in mezzo. In avanti, con Corvia e Buonaiuto, il dubbio è tra Pinato e Insigne. Bisoli invece perde Zaccardo, ma ritrova Adejo. In mezzo torna Gucher in regia, mentre Ebagua scalpita per un posto da titolare.