Calciomercato Napoli, anche Karnezis in corsa per la porta

08/04/2017 10:37

CALCIOMERCATO NAPOLI KARNEZIS / Tiene banco la questione portiere in casa Napoli. Gli azzurri cercano un vice-Reina e stanno valutando diversi profili. Come confermato dall'esperto di calciomercato Ciro Venerato ai microfoni di Calciomercato.it, il Napoli sarebbe sulle tracce di un portiere olandese. Stando però a quanto riferisce oggi 'La Gazzetta dello Sport', nel mirino dei partenopei sarebbe finito anche il greco Orestis Karnezis, classe '85 in scadenza di contratto nel 2019 con l'Udinese con cui il Napoli vanta buoni rapporti.



L.P.