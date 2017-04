08/04/2017 10:41

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Simone Inzaghi, nel corso di un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport', ha parlato del suo futuro: "Io mi tengo lontano dal consueto tourbillon di questo periodo di ogni campionato. Mi sento realizzato perché alleno nella mia città, sono laziale e sono tifoso. (...) Per me allenare la Lazio è il massimo, poi nella vita non si sa mai".

S.D.