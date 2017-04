Lazio-Napoli, Inzaghi: "Hamsik il migliore! Guardando i budget non c'è partita, ma..."

08/04/2017 10:20

SIMONE INZAGHI LAZIO / L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone una lunga intervista all'allenatore della Lazio Simone Inzaghi realizzata da Walter Veltroni. L'allenatore biancoceleste, reduce dalla qualificazione in finale di Coppa Italia ai danni dei rivali cittadini della Roma, ha commentato le ultime news Lazio e Calciomercato.it vi riporta i passaggi salienti delle sue dichiarazioni ("Derby di Coppa Italia? Abbiamo fatto un'impresa straordinaria. Contro il Napoli, confrontando i budget, non ci dovrebbe essere partita, ma possiamo giocarcela con tutti").

LAZIO-NAPOLI - "Confrontando i budget non ci dovrebbe essere partita, ma abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela contro tutti. Quelle davanti a noi sono delle corazzate costruite per fare la Champions League, ma in questo campionato basta una partita vinta o persa, un passo falso e tutto si può riaprire. Noi dobbiamo ragionare partita per partita: se ci metteremo la testa, il fisico, l’intelligenza e la determinazione nulla deve essere considerato impossibile".

HAMSIK - "A me personalmente piace tanto Hamsik del Napoli. E’ un giocatore completo, forse, in questo, il migliore che ci sia in Italia".

BIGLIA - "Il giocatore più forte che ho allenato? Ce ne sono tanti, se proprio dovessi fare un nome, farei quello di Biglia, il mio capitano, un giocatore per me imprescindibile".

GIOVANI ITALIANI PIU' FORTI - "Berardi, Bernardeschi sono bravissimi, sono pronti a giocare in qualsiasi squadra. In prospettiva anche il nostro Murgia è destinato a diventare un giocatore fondamentale. Ha dimostrato martedì di saper entrare venti minuti in un derby con grandissima personalità. Io lo sto gestendo nel migliore dei modi, davanti a lui ha giocatori importanti, ma se continua a lavorare con questa testa da atleta, come sta facendo, secondo me potrà dare grandissime soddisfazioni".

DERBY COPPA ITALIA - "So cosa significa per la nostra gente il derby. Sulla carta, guardando budget e fatturati, non ci dovrebbe essere partita con la Roma. Sapevo che facendo la nostra partita aggressiva e gagliarda, avremmo avuto chance. (...) Martedì abbiamo fatto un'impresa straordinaria".

Lazio, Simone Inzaghi: "Pippo è il più bravo. Al Milan..."

PIPPO INZAGHI - "Abbiamo sempre un grandissimo rapporto. E’ contento per me. Il più bravo secondo me tra i due è stato lui, perché dopo venticinque anni di professionismo tra Milan e Juventus, non so se un’altra persona avrebbe avuto l’umiltà di mettersi in gioco andando ad allenare in Lega Pro. Lui al Milan ha fatto quello che doveva fare e con la squadra che gli avevano dato secondo me ha fatto il massimo. E poi abbiamo visto che tutti gli allenatori prima e dopo non sono riusciti a fare meglio. Lui aveva fatto il suo percorso, aveva un altro anno di contratto, non è stato confermato e l’anno scorso è rimasto a guardare, a studiare. Quest’anno ha avuto una grande umiltà e un grande coraggio a rimettersi in gioco andando in Lega Pro. I fatti gli hanno dato ragione perché sta facendo un'impresa".