Ascoli-Frosinone, il big match della 35esima giornata di Serie B

Marco Orrù

08/04/2017 12:50

SERIE B ASCOLI FROSINONE / La partita più interessante della 35esima giornata del campionato cadetto è certamente Ascoli-Frosinone. La sfida odierna delle ore 15 mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, salvezza e promozione, e si prende le prime pagine tra le news Serie B.

L'Ascoli, padrone di casa, viene da tre ko consecutivi e non c'è una bella atmosfera al 'Del Duca'. La capolista Frosinone è reduce invece da due pareggi consecutivi, che hanno permesso alla Spal l'aggancio in classifica.

Ascoli-Frosinone, Aglietti per il riscatto, Marino per la vetta solitaria

In attesa di Brescia-Spal, che si giocherà domani, la squadra di Pasquale Marino ha la possibilità di tornare in vetta da sola. Ad Ascoli però sarà tutt'altro che facile. Se guardiamo la classifica si può forse dire il contrario, ma in Serie B nulla si può dare per scontato. Non lo sarà nemmeno stavolta perché Cacia e compagni hanno tutta l'intenzione di riscattare le tre sconfitte consecutive.

In casa marchigiana c'è un pò di caos dopo i recenti risultati negativi, con l'allenatore Aglietti che era pronto alle dimissioni al termine della gara col Carpi della settimana scorsa. La società l'ha confermato e i giocatori sembrano andare sostenerlo. Qualche polemica è scoppiata anche perché si dice che alcuni giovani bianconeri, Orsolini e Favilli su tutti, si siano seduti eccessivamente sugli allori dopo l'infinita serie di complimenti ricevuti, col primo che addirittura nel calciomercato di gennaio è stato acquistato dalla Juventus.

Questa è anche la sfida tra due grandi bomber della cadetteria. Da una parte Daniele Cacia, che con l'Entella è arrivato a 130 gol totali in questa categoria, e Daniel Ciofani, stesso numero stagionale di gol dell'avversario odierno. L'attaccante bianconero ha nel mirino il massimo goleador della storia della serie B, Stefan Schwoch, a quota 135 gol. E chissà che la partita di oggi non gli permetta di avvicinarlo ulteriormente.

Per quanto riguarda le ultime dai campi, in casa Frosinone c'è abbondanza per le scelte, col solo Matteo Ciofani ko, insieme al lungodegente Paganini. Dietro, con Ariaudo non al meglio, potrebbe giocare Russo insieme a Terranova e Krajnc, mentre in mezzo appare scontato il ritorno di Soddimo dopo il turno di squalifica. Aglietti per il suo Ascoli invece dovrà rinunciare a Felicioli, out fino a fine stagione, e ancora ad Augustyn. In mezzo alla difesa confermati Mengoni e Gigliotti. Davanti, insieme a Cacia, ci sarà Favilli.