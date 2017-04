Calciomercato Roma, 'dopo Spalletti': incontro con Sarri, ma spunta un ex juventino!

08/04/2017 10:07

CALCIOMERCATO ROMA CARRERA / In casa calciomercato Roma è tempo di valutazioni per il 'dopo Spalletti': la dirigenza giallorossa spera ancora che l'allenatore di Certaldo possa decidere di rimanere sulla panchina giallorossa anche dopo la naturale scadenza fissata del contratto attualmente fissata al giugno 2017, ma intanto studia le alternative che offre il calciomercato degli allenatori: secondo quanto si legge su 'La Repubblica' oggi in edicola, ci sarebbe stato un incontro 'segretissimo' tra Franco Baldini e Maurizio Sarri, nei giorni in cui la Roma uscì dall'Europa League (e Sarri disse: "Che rispetto c’è stato per la Roma, uscita col Lione per responsabilità della Lega con quel calendario?"). L'ostacolo è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che per liberare il suo tecnico chiede gli 8 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Tra le alternative, intanto, restano in piedi le ipotesi italiane Mancini, Montella, Di Francesco e Gasperini ma nelle ultime ore sono spuntate altre due alternative: Leonardo Semplici della Spal e l'ex Juventino Massimo Carrera, che alla guida dello Spartak Mosca si sta avviando alla vittoria del campionato in Russia.

S.D.