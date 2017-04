Calciomercato Milan, da Musacchio a Deulofeu: il punto sugli affari in entrata

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

08/04/2017 09:39

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO DEULOFEU / Con l'avvento eventuale della nuova proprietà ci si attenderà dal Milan un calciomercato di livello importante. Il nuovo corso rossonero non potrà certamente iniziare con una campagna acquisti di basso profilo, in linea con tante di quelle viste negli ultimi anni targati Berlusconi-Galliani, tra parametri zero, prestiti e pochi investimenti di rilievo (eccezion fatta per l'estate 2015). Stando alle recenti news di calciomercato Milan, dovrebbe esserci un budget di almeno 100 milioni di euro per poter intervenire nel rafforzamento dell'organico. Starà al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli utilizzare queste eventuali risorse al meglio.

Calciomercato Milan, i possibili colpi in entrata

Il Milan dovrebbe andare ad intervenire in ogni reparto per costruire una squadra in grado di poter lottare per l'accesso alla Champions League 2018/2019. In difesa l'obiettivo dichiarato è da tempo Mateo Musacchio del Villarreal, con contratto in scadenza a giugno 2018 e una valutazione da circa 15 milioni. Un altro giocatore su cui Mirabelli punta molto è Sead Kolasinac, che si svincola dallo Schalke 04 in estate. Sembrava tutto fatto, però l'entrata in scena di club della Premier League con offerte di ingaggio importanti ha cambiato un po' lo scenario, rendendo l'operazione più complicata del previsto. L'Everton pare abbia offerto oltre 8 milioni annui a Kolasinac, una proposta shock se confermata.

Per il centrocampo piace molto Lorenzo Pellegrini del Sassuolo, giocatore che Mirabelli sta visionando in queste settimane e lo farà anche oggi a Bergamo. Il problema, in questo caso, è che la Roma può riacquistarlo per 10 milioni e dunque non sarà facile trattare. Un altro nome che circola in questi giorni è quello di Luiz Gustavo, 29enne del Wolfsburg con un contratto che scade nel 2018 e un prezzo da circa 10 milioni. Ha esperienza e può essere utile, però Luiz Gustavo ha un ingaggio da 5 milioni che in sede di trattativa andrebbe rivisto al ribasso. Sullo sfondo c'è sempre Cesc Fabregas, vecchio pallino del Milan che deve ancora decidere se lasciare il Chelsea a fine stagione. Pure nel suo caso i costi non sono contenuti, considerando sia cartellino che stipendio.

Per l'attacco c'è l'incognita legata a Gerard Deulofeu, che sarà riacquistato dal Barcellona per 12 milioni e poi sarà il futuro allenatore blaugrana a valutare se tenerlo oppure rivenderlo. Il club rossonero vorrebbe confermarlo e, se ci sarà la possibilità, intavolerà una trattativa per un nuovo prestito oppure per un acquisto a titolo definitivo. Nel caso in cui lo spagnolo non fosse acquistabile, l'alternativa può essere Keita Baldè Diao della Lazio. In scadenza a giugno 2018, il senegalese non sembra voler rinnovare e pertanto in estate lascerà Roma. Claudio Lotito, però, chiede una cifra attorno ai 25 milioni per cedere il talento cresciuto nel Barcellona.

Il Milan lavora anche su una prima punta, dato che Carlos Bacca lascerà Milanello in estate. Sono emersi sostituti di alto profilo come Pierre-Emerick Aubameyang e Karim Benzema, centravanti con valutazioni altissime (80 milioni il gabonese e 60 il francese). Sicuramente il club rossonero vorrà mettere a segno un grande colpo, però è più realistico pensare che possa arrivare un attaccante dalla valutazione più bassa.