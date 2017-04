Calciomercato Lazio, idea francese per sostituire Keita

08/04/2017 09:12

CALCIOMERCATO LAZIO THAUVIN / Grandi manovre in attacco per il calciomercato Lazio, a caccia delle pedine giuste per alzare ulteriormente il livello della rosa in vista della prossima stagione. Serve innanzitutto un alter-ego di Ciro Immobile, ed il nome che più intriga è quello di Giovanni Simeone. La probabile partenza di Keita, però, obbliga pure a valutare un esterno offensivo di spessore per rimpiazzare il talento senegalese. La pista calda, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe quella che conduce a Florian Thauvin, classe '93 ora al Marsiglia accostato in passato soprattutto all'Inter.

L.P.