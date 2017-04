Juventus-Chievo, Dybala falso nueve: per ritrovare i gol e spaventare Messi

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

JUVENTUS CHIEVO DYBALA / Lo scudetto e il record di 6 titoli consecutivi passa anche dalla tappa Chievo. Impossibile per le news Juventus non pensare al primo round della super sfida di Champions di martedì contro il Barcellona dei marziani. Ma Allegri non vuole distrazioni: testa innanzitutto ai clivensi, una partita da non sbagliare per non dare ulteriori speranze all'inseguitrice Roma dopo il sofferto 1-1 di Napoli. L'allenatore bianconero potrebbe comunque vagliare nuove soluzioni tattiche, soprattutto nel reparto offensivo, viste le defezioni di Pjaca (stagione finita per il baby ex Dinamo Zagabria dopo la lesione al legamento crociato) e del connazionale Mandzukic (ginocchio malconcio e a rischio anche per la gara di coppa).



Un'idea che stuzzica Allegri - e resa pubblica dallo stesso mister venerdì nella conferenza stampa di vigilia - potrebbe essere l'avanzamento di Paulo Dybala nella posizione di centravanti, con il 'gemello' Higuain almeno inizialmente in panchina a tirare un po' il fiato dopo il doppio incrocio del 'San Paolo', che ha inevitabilmente spremuto sia fisicamente che mentalmente il 'Pipita'. Allegri deciderà solo a ridosso della gara di stasera se risparmiare l'ex Napoli e affidarsi alla 'Joya' come falso nueve; una posizione che il 23 di Laguna Larga non ricopre dai tempi di Palermo, dove fece sfracelli con Vazquez alle sue spalle e in cui realizzo 13 centri in campionato senza praticamente scendere in campo negli ultimi due mesi, prima del passaggio nel calciomercato estivo alla Juve.

Un Dybala più vicino alla porta e che potrebbe aiutarlo a ritrovare un gol su azione che manca dallo scorso 17 febbraio, quando realizzò una doppietta proprio al cospetto della sua ex squadra. Dei 14 gol stagionali, solo 6 l'argentino li ha realizzati senza l'ausilio di punizioni o rigori, al contrario della prima stagione a Torino dove mise a referto 16 reti con palla in movimento in tutte le competizioni. Allegri dopo l'arrivo di Higuain e con il nuovo modulo a 'quattro stelle' chiede un lavoro diverso a Dybala, più da trequartista e di raccordo rispetto all'anno scorso, quando con Mandzukic o Morata in diverse fasi della contesa agiva da primo attaccante. E stasera contro il Chievo potrebbe ritornare alle origini della sua avventura italiana: per ritrovare gol, smalto e spaventare l'amico Messi.