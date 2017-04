Calciomercato Juventus, altro che chiusura da Aulas: pressing su Tolisso. Ma il sogno è Verratti

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

08/04/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Tanto è stato già fatto, perché alla Juventus piace giocare d'anticipo sul calciomercato e programmare con accuratezza il futuro mettendo le mani su tanti giovani gioielli. Come Riccardo Orsolini e Mattia Caldara, già acquistati rispettivamente da Ascoli e Atalanta, o Rodrigo Bentancur, che ha sostenuto le visite a Vinovo e si unirà alla truppa la prossima estate. Tanto, però, c'è ancora da fare in vista di un'estate di calciomercato Juventus che dovrebbe riservare ancora grandi colpi. A partire da un colpo 'alla Higuain' ma in mediana, come detto più volte dall'ad Beppe Marotta. Di fatto un sostituto di Paul Pogba. Il sogno, ormai noto, resta Marco Verratti, possibile partente in casa Paris Saint-Germain e corteggiato praticamente da tutte le big europee, Inter compresa. Il nome più caldo, però, rimane quello di Corentin Tolisso, francese del Lione che la Juventus avrebbe voluto già a gennaio salvo scontrarsi poi col muro eretto dal presidente Jean-Michel Aulas. Presidente che, però, potrebbe aver cambiato rotta e a 'Le Parisien' si è lasciato andare: "Se vinceremo l'Europa League, Tolisso e Lacazette non andranno via. Ma se partissero, avremmo grandi risorse a disposizione per costruire un'ottima squadra". Non proprio una chiusura totale, dunque. Che va aggiunta alle parole dello stesso Tolisso, che poco tempo fa strizzava l'occhio ai bianconeri: "Sarebbe difficile rifiutare un grandissimo club come la Juventus. Io voglio il meglio". A 40 milioni più bonus l'affare si può chiudere. E la 'Vecchia Signora' ci sta concretamente lavorando.