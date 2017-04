Closing Milan, stretta finale: mancano 190 milioni per chiudere l'operazione

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

08/04/2017 08:45

CLOSING MILAN NEWS / Mentre la squadra di Vincenzo Montella in questi giorni ha preparato e sta preparando la gara contro il Palermo di domani a 'San Siro', fuori dal campo si sta giocando una partita ancora più importante. Si tratta di quella riguardante la cessione del Milan da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li. Le parti stanno lavorando per arrivare al famigerato closing per giovedì 13 aprile, anticipando dunque i tempi rispetto alla scadenza del 14, giornata in cui si svolgerà comunque l'Assemblea dei Soci presso la sede rossonera e prima ancora la conferenza stampa della nuova proprietà. Stando alle recenti news Milan, Han Li arriverà a Milano già a inizio della prossima settimana mentre Yonghong Li solo mercoledì.

Closing Milan, si avvicina la cessione del club

Per chiudere definitivamente questo affare, che dura ormai da diversi mesi, manca il versamento da 190 milioni di euro da parte di Yonghong Li. Dopo i primi 250 di caparra, ne mancano all'appello 370 tra acquisto quote (270) e spese di gestione (100). Per quanto concerne l'acquisizione delle azioni, 180 milioni li metterà il fondo americano Elliott Management Corporation. L'hedge fund di Paul Singer nel complesso presterà circa 300 milioni all'uomo d'affari cinese, ma gli altri 120 riguarderanno finanziamento dei debiti a breve termine (70) e calciomercato (50).

Se i 180 prestati da Elliott arriveranno dai conti della Rossoneri Lux in Lussemburgo, invece i 190 dovranno partire dalla Rossoneri Hong Kong e nel fine settimana Yonghong Li dovrà dare visibilità a Fininvest della disponibilità di questo denaro. Poi il denaro dovrà essere trasferito in direzione Europa per giungere nelle casse della holding della famiglia Berlusconi tra il 13 e il 14 aprile. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'. Come accennato in precedenza, si lavora per chiudere tutto al 13. Filtra ottimismo, però i precedenti di dicembre e marzo portano tutti ad essere cauti e a non sbilanciarsi prima che si verifichino i fatti. Già per due volte il closing è saltato, dunque è difficile avere certezze.

Tra i nodi da sciogliere c'è quello legato alla presidenza del Milan. Silvio Berlusconi deve ancora decidere se accettare la carica onoraria. In tal caso Yonghong Li diverrebbe vicepresidente esecutivo. Se invece l'attuale patron rifiutasse, l'uomo d'affari cinese diverrebbe il nuovo presidente del club. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, c'è ancora qualche dubbio legato alla possibilità di portare a 8 i membri rispetto ai 6 indicati sinora (Yonghong Li, Han Li, Lu Bo, Marco Fassone, Roberto Cappelli e Marco Patuano). Ma queste questioni sono secondarie rispetto all'importanza del versamento dei soldi necessari per il closing. Arrivati quelli, il resto sarà tutto in discesa. E ci sarà curiosità, poi, di vedere le mosse rossonere in sede di calciomercato sia per quanto riguarda i rinnovi che sulla campagna acquisti-cessioni.