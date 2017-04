Calciomercato Inter, che fermento: pareggio di bilancio e (doppio?) colpo in attacco. E gli ingaggi...

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

08/04/2017 08:30

CALCIOMERCATO INTER / La testa è, ovviamente, concentrata ancora sul campionato, dove la Champions League è ormai quasi irraggiungibile, ma c'è un quarto posto da conquistare per l'onore e, soprattutto, per tornare in Europa League senza dover passare per le fasi preliminari. In mezzo agli obiettivi immediati di campo, però, l'Inter continua a programmare un futuro ambizioso, a partire dal prossimo calciomercato che si preannuncia scoppiettante. Ma prima di dare il via agli investimenti imponenti promessi da Suning, bisognerà raggiungere il pareggio di bilancio imposto dagli accordi con l'Uefa in chiave Fair Play Finanziario, trovando entro il 30 giugno prossimo un paio di sponsor per aumentare i ricavi o piazzando qualche cessione. Banega e Brozovic sono i primi indiziati alla partenza, vista anche la plusvalenza pesante che garantirebbero, ma potrebbe bastare anche il tesoretto garantito dal riscatto da parte del Siviglia del cartellino di Jovetic (13,5 milioni di euro) più le cessioni dei vari Biabiany, Ranocchia, Santon e Nagatomo.

In ogni caso, a prescindere dall'Europa, una volta sistemati i conti il calciomercato Inter potrà contare su un budget da 100 milioni di euro messo a disposizione dalla proprietà cinese più i milioni derivanti dalle cessioni. C'è per esempio un Ivan Perisic richiestissimo, per il quale non basterebbero però 60 milioni di euro. Così i nomi di Berardi, con il quale ci sarebbe già una bozza di accordo, e Bernardeschi, considerati fino ad ora uno l'alternativa dell'altro, potrebbero diventare il doppio colpo interista in attacco in caso di partenza del croato, racconta 'La Gazzetta dello Sport'. In difesa, invece, il probabile addio di Murillo aprirebbe le porte ad altri due difensori, probabilmente, romani: nel mirino ci sono infatti Rudiger e Manolas, con il primo in vantaggio per la sua duttilità, e il laziale de Vrij, con il quale pure ci sarebbe un'intesa, ma va convinta la Lazio che nel 2018 rischia di perderlo gratis. Intanto, sarà introdotto un tetto massimo per gli ingaggi a quota 7 milioni di euro anche per evitare un effetto domino in spogliatoio.