Napoli, la corsa Champions riparte da Roma: statistiche e precedenti

LAZIO NAPOLI CHAMPIONS PRECEDENTI / La settimana infuocata del Napoli di Sarri si concluderà domani sera all'Olimpico di Roma, dove ad attendere la truppa azzurra ci sarà l'ottima Lazio di un sorprendente Simone Inzaghi. Posticipo dunque con vista Champions per la 31/a giornata di Serie A, che vedrà di fronte biancocelesti e azzurri, in quello che profuma di vero e proprio scontro europeo.

Quattro sono infatti i punti che separano in classifica Lazio e Napoli, pronte alla lotta per la Champions League fino alla fine, come accaduto due anni fa. Messi da parte per una serata gli incroci di calciomercato, i riflettori si sposteranno completamente sullo Stadio Olimpico.

Lazio-Napoli, una lotta Champions tra statistiche e precedenti

Le ultime news Napoli parlano di otto esami di fine stagione per la truppa di Maurizio Sarri, che partiranno proprio dallo scontro diretto dell'Olimpico. Lazio-Napoli rievoca inoltre una lunga serie di precedenti che vedono la compagine capitolina ferma a 36 successi, 26 dei quali proprio in casa. 41 invece i pareggi mentre sono ben 44 le vittorie del Napoli delle quali 15 in casa della Lazio.

L'ultimo match disputato a Roma tra le due contendenti risale al 3 febbraio 2016: in quella circostanza terminò con uno 0-2 firmato Callejon-Higuain. L'ultimo scontro diretto in ordine temporale è invece quello della gara d'andata, terminata al San Paolo 1-1. Per ritrovare invece una vittoria laziale all'Olimpico occorre riavvolgere il nastro fino al 7 aprile 2012, quando si chiuse con un secco 3-1.

Lazio-Napoli sarà però match point per la zona Champions e proprio per questo non può che ritornare alla mente di entrambe le tifoserie l'ultimo affascinante scontro del San Paolo dell'ultima giornata di campionato 2014/15 quando i biancocelesti bancarono Fuorigrotta conquistando la massima competizione europea. Appuntamento dunque a domani sera per un altro avvincente capitolo della lotta Champions tra Lazio e Napoli.