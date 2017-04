Inter, agente D'Ambrosio: "Poteva andare via in passato. Grazie Ausilio"

08/04/2017 00:44

INTER D'AMBROSIO RINNOVO / Danilo D'Ambrosio continuerà ad essere un giocatore dell'Inter dopo il rinnovo fino al 2021 ufficializzato da poche ore. L'agente del terzino ex Torino, Vincenzo Pisacane, ha commentato a 'fcinter1908.it': "In passato poteva andare via è vero, ma devo ringraziare Ausilio che ha sempre creduto fortemente in lui. Lo ha sempre difeso anche quando le cose andavano male ed ora, con l'arrivo di Pioli, ci abbiamo messo poco per dire di sì".