08/04/2017 00:08

CALCIOMERCATO FIORENTINA RODRIGUEZ / A meno di clamorosi colpi di scena Gonzalo Rodriguez al termine del campionato non sarà più un difensore della Fiorentina. A riportare la notizia è 'La Nazione', che sottolinea come per il momento non ci siano segnali di riavvicinamento tra le parti per mettere nero su bianco un rinnovo di contratto.

O.P.