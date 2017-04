07/04/2017 23:56

CALCIOMERCATO LIVERPOOL/ Nonostante in Inghilterra diano per quasi fatto l'approdo di Matthias Ginter al Liverpool, in Germania c'è chi sta mettendo i bastoni fra le ruote a Klopp. Come riportato da 'Sport Bild', proprio in questi giorni, il Borussia Mönchengladbach si sarebbe inserito nella trattativa tra i 'Reds' e il Borussia Dortmund. Bisognerà aspettare la fine della stagione per sapere chi la spunterà.

S.F.