07/04/2017 23:49

SAMPDORIA GIAMPAOLO / L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport' oggi dopo aver rinnovato il contratto con la compagine blucerchiata: "L'iniziativa è stata del Presidente e questo mi ha fatto molto piacere. Sintomo che ha apprezzato il lavoro mio e dello staff. In questo momento non si parla di mercato, dico solo che spero di far sorridere ancora i tifosi".