Calciomercato Napoli, agente Hysaj: "Non vuole andare via". Sulla clausola...

07/04/2017 23:34

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Ai microfoni di 'Radio CRC' è intervenuto il procuratore di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, che ha fatto il punto sul futuro dell'esterno basso del Napoli. L'agente ha affermato: "Non sentiamo la necessità di andare via, ma ci sono diverse squadre che lo seguono in maniera assidua da Germania ed Inghilterra. Penso che un altro anno a Napoli possa fargli bene anche per lottare per lo Scudetto. C'è una clausola nel suo contratto nel caso arrivasse qualche club, ma se così fosse i primi a saperlo saranno i vertici della società azzurra".

O.P.