Ascoli-Frosinone, Marino carica i suoi: "Crocevia della stagione"

08/04/2017 01:49

ASCOLI FROSINONE/ Il tecnico del Frosinone Pasquale Marino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida sul campo dell'Avellino: "La gara di domani è un crocevia importante alla luce degli ultimi risultati. Vincendo metteremo un bel mattone verso la promozione anche se poi ci sarebbero altre sette gare da giocare. E' un crocevia importante nel cammino verso la serie A. Per arrivare alla vittoria bisogna giocare, è più difficile non fare punti quando si gioca bene piuttosto che quando si disputa una brutta gara. Con l'Avellino credo non abbiamo nulla da rimproverarci" ha spiegato il tecnico dei gialloblu.

S.F.