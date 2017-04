07/04/2017 23:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Qualche giorno fa si era già parlato in Turchia dell'accostamento tra Mario Mandzukic ed il Besiktas per la prossima stagione. A fare da eco oggi è 'Fanatik' che rilancia sempre l'interesse del club turco per la prima punta della Juventus. L'operazione non è al momento troppo semplice, ma a fine campionato i bianconeri dovranno fare delle valutazioni assieme al suo attaccante.

O.P.