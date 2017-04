07/04/2017 23:24

JUVENTUS CHIEVO MARCHISIO / La Juventus non può sottovalutare l'impegno di domani contro il Chievo anche se l'attenzione logicamente si sta già spostando alla sfida contro il Barcellona. Il regista dei bianconeri, Claudio Marchisio, sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Pronti per la gara di domani con la consapevolezza che per arrivare al nostro obiettivo non possiamo rallentare o distrarci".

O.P.