07/04/2017 22:08

CALCIOMERCATO PESCARA BAHEBECK / Jean-Christophe Bahebeck, attaccante del Pescara, ha speso alcune parole sul proprio futuro. Il giovane è di proprietà del Paris Saint-Germain, ma da lui arriva un'apertura alla permanenza in prestito nella città abruzzese: "Non so cosa succederà nei prossimi mesi, per quanto mi riguarda potrei rimanere. Qui mi sento bene", riporta 'sportmediaset.it'.

O.P.