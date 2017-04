Bologna-Roma, Fenucci su Spalletti: "Dura adattarsi allo stress della capitale"

07/04/2017 21:15

BOLOGNA ROMA/ Bologna-Roma sarà una partita speciale per Claudio Fenucci, l'attuale amministratore delegato dei rossoblu con un passato nella società giallorossa. Da buon conoscitore di Trigoria, il dirigente degli emiliani ha parlato così della sfida agli uomini di Spalletti, reduci dalla dura eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio: "Roma ha una situazione ambientale complicata. Ha una tifosria che segue la squadra con passione ma un sistema mediatico complesso che talvolta può influenzare anche gli stadi d'animo della tifoseria - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Credo sia stata una settimana dura ma al tempo stesso che Spalletti sia stato bravo a tenere alta la concentrazione verso l'obiettivo che è quello del campionato. Adattarsi allo stress che comporta fare l'allenatore a Roma è dura, ma Spalletti ha fatto un ottimo lavoro. La partita? Partiamo per fare una grande partita e se lo meritano anche i tifosi. Chi vince la sfida dei bomber tra Dzeko e Destro? Guardando i numeri Destro parte sfavorito ma proprio per questo, spero che recuperi".

S.F.