Calciomercato Roma, l'agente di Kessié fa chiarezza: "Giallorossi in pole, però..."

07/04/2017 21:04

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / Calciomercato.it vi ha raccontato già negli scorsi mesi che la Roma è in pole position per Franck Kessié. Il centrocampista dell'Atalanta tuttavia è conteso da molte squadre: Juventus, Inter e le big d'Europa. Già a gennaio i giallorossi hanno tentato la stretta decisiva non riuscendo però nel colpo grosso. Operazione solo rimandata? Da questi presupposti è partito l'agente dell'ivoriano, George Atangana, che in un'intervista a 'Rai Sport' ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito.

Calciomercato Roma, Kessié: concorrenza ancora dura

Il procuratore di Kessié infatti ha dichiarato: "La Roma è sì in vantaggio per il ragazzo, ma l'operazione non può considerarsi chiusa. Ci sono anche altre squadre che continuano a chiamarmi chiedendo informazioni". Un'ammissione quindi in chiave capitolina, ma anche il freno a mano tirato: la partita decisiva per calciomercato Roma si giocherà in estate.

O.P.