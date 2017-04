Calciomercato Juventus, Alexis Sanchez detta le condizioni all'Arsenal

07/04/2017 20:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Il nome di Alexis Sanchez continua ad orbitare attorno a quello della Juventus. Il cileno, in scadenza di contratto con l'Arsenal, non rinnoverà il suo contratto con i 'Gunners' ed è in procinto di lasciarli al termine della stagione. Per lui si sono già mosse Juventus, Inter, Chelsea e Paris Saint-Germain. Stando a quanto riportato dal 'Mirror', però, la possibilità di permanenza a Londra c'è ancora. Secondo il tabloid britannico, Alexis Sanchez avrebbe comunicato alla società la sua disponibilità a continuare a vestire la maglia dei 'Gunners', a patto che il club investa sul mercato per rinforzare la squadra con top-player in grado di vincere la Premier League. Alexis Sanchez ha dettato le sue condizioni: se l'Arsenal non costruirà uno squadrone, le loro strade di separeranno.

S.F.