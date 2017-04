Atalanta-Sassuolo, Gasperini e la 'Papu Dance: "Se andiamo in Europa ci mettiamo sul cubo"

07/04/2017 20:46

ATALANTA SASSUOLO/ L'Atalanta non vuole più fermarsi: dopo aver demolito il Genoa, la 'Dea' si prepara ad ospitare il Sassuolo per continuare a cullare il sogno Europa League. Un obiettivo, quello della storica qualificazione europea, per il quale il tecnico Gian Piero Gasperini è pronto ad emulare Gomez, ballando la 'Papu' Dance che imperversa sui social. Lo ha dichiarato lui stesso in conferenza stampa: "Ballare la 'Papu' Dance? Se andiamo in Europa ci mettiamo sul cubo - ha rivelato Gasperini attento anche alle insidie che nasconde il Sassuolo - Non facciamoci ingannare dalla classifica del Sassuolo, è una squadra che ha valori importanti e gioca libera da obiettivi. Oltretutto ha recuperato i suoi uomini chiave. Credo che sia una partita fondamentale come ormai tutte quelle che rimangono, veniamo da un turno positivo in cui abbiamo preso vantaggio su due concorrenti dirette: vincere significherebbe potersela giocare nell'ultimo mese".

S.F.