Juventus, crisi in Venezuela: Rincon manda un messaggio ai suoi concittadini

07/04/2017 20:37

NEWS JUVENTUS/ Sono giorni duri quelli che sta vivendo il Venezuela. Giovedì, a Caracas, ci sono stati violenti scontri tra la polizia e almeno 5mila civili in protesta nei confronti del presidente Nicola Maduro. Il Paese è spaccato a metà: nella stessa giornata, migliaia di persone hanno marciato vicino al Parlamento per sostenere il Presidente, denunciando interferenze stranieri nella crisi che sta dilianiando la nazione. Di fronte a questo scenario, il capitano della Nazionale venezuelana, nonché centrocampista della Juventus Tomas Rincon, ha voluto mandare un messaggio di pace ai suoi concittadini. "Come capitano della Nazionale, mettendo sempre al primo posto l'unione, voglio manifestare la mia impotenza di fronte a quello che sta passando il mio Paese. Il mio maggior desiderio è che il mio paese cresca ed esca da questa crisi. Apprezzo e rispetto il mio Paese ovunque mi trovi e mi impegno per favorire l'unità e la pace in Venezuela" ha dichiarato Rincon in un video pubblicato su 'Instagram'. Un messaggio che ha raccolto molti consensi tra i suoi concittadini: alcuni commossi, altri orgogliosi del capitano che non li dimentica nemmeno da così lontano.

S.F.