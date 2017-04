07/04/2017 20:18

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO/ Nei giorni scorsi, il portiere del Bayern Monaco Sven Urleich aveva dichiarato di essere disposto a lasciare il club per una squadra disposta a "farlo giocare regolarmente". Oggi, come riportato da 'Sport Bild', il club bavarese ha comunicato al giocatore che sarà libero di trovarsi una nuova collocazione al termine della stagione in corso.

S.F.