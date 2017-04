Lega Pro, Inzaghi: "Promozione vicina. Ecco perché ho scelto Venezia"

08/04/2017 02:03

LEGA PRO INZAGHI VENEZIA / Filippo Inzaghi è ripartito da Venezia e dalla Lega Pro. Dopo la delusione sulla panchina del Milan, 'Super Pippo' sta trascinando la squadra lagunare in serie B: "Siamo felici ma purtroppo la bandiera a scacchi non l'abbiamo ancora vista - ammette il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - L'anno scorso con questi numeri avremmo già vinto ma a gennaio il Parma ha fatto una squadra da serie A. Dipende comunque tutto da noi"

SFIDA - "Cercavo una società che mi lasciasse lavorare. Ho preteso solo che potessi portare il mio staff, che secondo me è da Serie A. Di lavorare tranquillo come ho fatto nel Milan Allievi e Primavera. Questo gruppo si merita la promozione. Vai in serie A con il Venezia? Non voglio correre troppo, l'anno scorso il Venezia era in serie D, non bisogna dimenticarselo. Cambiare 20 giocatori non è mai facile".

M.S.