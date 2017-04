Calciomercato Juventus, James Rodriguez si avvicina: sarà addio al Real Madrid

Nicola Lo Conte

07/04/2017 19:58

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / L'avventura di James Rodriguez al Real Madrid sembra essere giunta al capolinea. Dopo una stagione di alti e bassi, proprio nel momento in cui il colombiano sembrava essersi convinto a restare e in cui Zidane pareva volesse puntare su di lui, ecco che è arrivato il fattaccio di Leganes. La reazione scomposta del capocannoniere dei Mondiali di Brasile 2014 alla sostituzione ha creato una frattura probabilmente insanabile tra il giocatore e il club madrileno. Il verdetto sembra scontato: a giugno sarà addio.

Calciomercato Juventus, James Rodriguez lascia il Real: assalto in vista?

Il quotidiano spagnolo 'As' ricostruisce così la vicenda: il giocatore, da qui alla fine della stagione, non verrà messo fuori rosa. A Zidane, nella parte più calda della stagione, farà comodo un ricambio della qualità del colombiano. Inoltre, più il giocatore accumula minuti sul campo, più sarà facile trovare possibili compratori. Ma la decisione sembra ormai presa: le strade si separeranno. James Rodriguez così si candida a diventare uno dei pezzi più pregiati dell'intero calciomercato estivo. Le pretendenti non mancano di certo: in Premier League Chelsea e Manchester United hanno fatto ripetuti sondaggi su di lui. Ma il suo nome, a questo punto, torna caldissimo in ottica di calciomercato Juventus: i bianconeri lo seguono da tempo e potrebbero approfittare della situazione. Ci sarebbe già stato un primo contatto, con un'offerta della Juventus allo stesso James Rodriguez. Il suo profilo tornerebbe molto utile ai campioni d'Italia per rinforzare l'attacco e avere un jolly in grado di giostrare sia da esterno che da trequartista. Ma i bianconeri non possono dormire sonni tranquilli: su di lui c'è ancora l'interesse dell'Inter. I nerazzurri non si sono ancora arresi e potrebbero dare il via a un'asta per il 'diez' colombiano.