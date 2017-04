Serie A, Inzaghi: "Sono tifoso del Milan. Immobile e Belotti i migliori. Futuro? Aperto a tutto"

07/04/2017 19:55

SERIE A INZAGHI MILAN BELOTTI / Lunga intervista concessa da Filippo Inzaghi. L'attuale tecnico del Venezia è tornato a parlare del Milan: "Ci penso sempre - esordisce il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Tantissime persone mi accolgono tuttora con sciarpe e maglia del Milan. Sono un tifoso dei rossoneri e spero che si torni presto protagonista. Se lo merita la sua gente"

MAGLIA NUMERO 9 - "Mi auguro che la mia maglia torni importante. Con un numero 9 importante si torna primi in Italia e in Europa. Io ho sostituito Weah e van Basten... A me piacciono molto Immobile e Belotti, che non mollano mai. Rispecchiano veramente la voglia di fare gol. Sono facce pulite che fanno bene ai giovani. Mi auguro comunque che anche Lapadula possa fare bene ma bisogna avere pazienza".

FRATELLI ALLENATORI - "Devono tutti imparare da Simone (sorride, ndr.). Sono felice per lui, speravo che potesse fare così. Non era facile... Questa estate ha aspettato la Lazio e questo ti fa capire che ragazzo è"

FUTURO - "Estero? Sono aperto a tutto ma devo ricordarmi la fiducia che mi ha dato il Venezia. Ho rifiutato offerte importanti provenienti dalla Cina ma i soldi non mi importano".

