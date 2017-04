VIDEO CM.IT - Pro Vercelli-Entella, Breda: "Loro letali sui calci da fermo"

Dall'inviato Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

PRO VERCELLI-ENTELLA CONFERENZA BREDA / Con il weekend ormai alle porte facciamo il punto sulle news Serie B con le ultime su Pro Vercelli-Entella, una delle gare più interessanti della giornata. Si scende in campo domani alle ore 15.00 allo Stadio Silvio Piola. Oggi in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei diavoli neri Roberto Breda.

Pro Vercelli-Entella, Breda in conferenza stampa: "Attenzione alla loro fisicità"

Il tecnico ha raccontato le ultime sugli infortunati: "Baraye non è convocato. Farà un'ecografia in questi giorni e dovremo vedere quale ne sarà il responso. Luca Ceccarelli e Simone Palermo sono stati recuperati al cento per cento e possono giocare novanta minuti". Sui limiti della gestione della squadra il mister specifica: "A volte ci sono stati degli episodi sfortunati anche se non ci si vuole attaccare a questo. Il modulo ti porta a schiacciarti. Con il 4-3-1-2 rischi di abbassarti. Quello che dovremo fare meglio però è il lavoro nelle ripartenze. Ci facciamo prendere dall'ansia e non riusciamo a chiudere la partita". Sulla Pro Vercelli, che ha lavorato bene nel calciomercato, evidenzia: "È una squadra pericolosa sulle palle inattive, perché ha buona struttura nei suoi calciatori. Sono ordinati e giocano bene. La nostra filosofia però è di riuscire a fare quello che sappiamo durante ogni partita".

Si torna anche sulla finale di andata della Coppa Italia Primavera di ieri che ha visto l'Entella pareggiare all'ultimo con un gol di Semprini contro la Roma. Breda spiega: "Il lavoro della Primavera di Castorina è stato importante fino a questo momento. Vengono tutti a rotazione ad allenarsi con noi. È stata una bella festa che ci ha dato grande soddisfazione. L'agguantare il risultato alla fine, con il gol di Semprini, è nello spirito di questa squadra e spesso è accaduto anche a noi. Probabilmente questoa carica e voglia di non mollare mai arriva anche dall'ambiente".