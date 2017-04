Juventus-Chievo, i convocati di Allegri: Mandzukic out

07/04/2017 19:08

JUVENTUS CHIEVO CONVOCATI ALLEGRI MANDZUKIC / Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in casa Juventus per la partita di domani sera contro il Chievo. Non ce la fa Mario Mandzukic, che non ha recuperato dall'infiammazione al ginocchio. Di seguito, l'elenco completo: Buffon, Neto, Audero; Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner; Pjanic, Khedira, Marchisio, Mattiello, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon, Mandragora; Cuadrado, Higuain, Dybala.

N.L.C.