Napoli, focus sulla Lazio: tre punti per sognare in grande

Oscar Maresca

07/04/2017 20:09

NAPOLI FOCUS LAZIO / Archiviato il doppio confronto con la Juventus, il Napoli domenica sera si troverà di fronte la Lazio di Inzaghi reduce da un'ottima qualificazione, conquistata contro la Roma, in finale di Coppa Italia. Una sfida non semplice per gli azzurri che proveranno a conquistare i tre punti in una terra ostica come quella capitolina. La Lazio farà sicuramente di tutto per non cedere il passo agli avversari. Quella fra Napoli e Lazio sarà una sfida interessante anche in chiave calciomercato: l'agente di Immobile, qualche giorno fa, ha infatti dichiarato che il suo asstito sarebbe potuto servire al Napoli lo scorso anno.

Lazio, vincere per portarsi a ridosso del Napoli

Le news Napoli dall'infermeria e dal ritiro sono positive, ma per gli azzurri affrontare la Lazio non sarà di certo semplice, soprattutto in questo momento della stagione. La Lazio occupa attualmente la quarta posizione in classifica, ed è distante solo 4 lunghezze dal Napoli. Vincere per gli uomini di Inzaghi significherebbe recuperare terreno importante e puntare anche ad una possibile qualificazione per la prossima Champions League. Sarri proverà a cambiare soprattutto in difesa, dopo la non perfetta prestazione da parte della retroguardia del Napoli nella sfida di Coppa Italia contro la Juve. Inzaghi invece sembra intenzionato a riproporre a grandi linee la formazione schierata contro la Roma, possibile però che decida di operare alcuni cambi. I biancocelesti proveranno a sfruttare la loro solida offensiva per scardinare la difesa partenopea: sarà quasi sicuramente Felipe Anderson a coadiuvare l'ariete biancoceleste Immobile nel reparto offensivo. I due potrebbero essere il principale problema per il Napoli, occhio però anche agli inserimenti e alle conclusioni da fuori: specialità della casa per Milinkovic-Savic e Parolo. In palio ci saranno tre punti fondamentali per entrambe le squadre, al campo l'ardua sentenza.