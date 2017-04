07/04/2017 18:50

GOSSIP MILAN OCAMPOS / Lucas Ocampos non ha preso parte all'ultimo allenamento del Milan per stare accanto alla sua compagna. L'attaccante, come si vede dalle foto postare dalla ragazza, è in ospedale in attesa della nascita della bambina, che renderà l'ex Genoa padre per la seconda volta.

Un post condiviso da . Majooh ~ (@majoohbarbeito) in data: 7 Apr 2017 alle ore 02:29 PDT

M.S.