Argentina, presidente Afa insulta Bauza: "E' un cogl..."

07/04/2017 18:41

ARGENTINA BAUZA INSULTI TAPIA / L'avventura di Edgardo Bauza sulla panchina dell'Argentina sembra davvero agli sgoccioli. Il ct dell'Albiceleste è sulla graticola per il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, con l'attuale quinto posto nel girone sudamericano che mette gravemente a rischio l'approdo alla fase finale. Il presidente della federazione argentina, Claudio Tapia, lo ha pubblicamente difeso, salvo poi ritrattare in una conversazione su Whatsapp diffusa dall'emittente radiofonica 'La Red'. "Dovremo ridiscutere il suo contratto", ha detto. "Spero che decida di dimettersi. E' un cogl...". Destino segnato dunque per il tecnico. Si attende solo il sì di Sampaoli per sostituirlo.

N.L.C.