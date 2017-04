Juventus, l'avversario: Castro e Birsa suonano la carica del Chievo Verona

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

07/04/2017 19:00

JUVENTUS FOCUS CHIEVO / Chiuso il capitolo Coppa Italia, con la qualificazione alla finale rimediata ai danni del Napoli, la Juventus domani proverà ad allungare sulla Roma in campionato prima di buttarsi a capofitto nell'importantissimo match di martedì contro il Barcellona; la Champions League è l'obiettivo primario della società bianconera da cui dipenderà anche il futuro calciomercato. Prima dei blaugrana, però, allo 'Juventus Stadium' arriverà domani sera il Chievo Verona.

Juventus, ecco il Chievo Verona di Maran

Le news Juventus dicono che la squadra gialloblu non ha più nulla da chiedere a questo campionato: con 38 punti si trova all'undicesimo posto in classifica; la quota salvezza, posta solitamente a 40 punti, non è ancora stata raggiunta ma visto l'andamento delle formazioni invischiate nella zona retrocessione i veronesi possono stare più che tranquilli. Il team allenato da Rolando Maran è formato da giocatori esperti, che da tempo militano nel nostro campionato e abituati a sfide contro avversari importanti e di spessore. Gli elementi a cui la Juventus dovrà fare attenzione, e che sono tra i più rappresentativi del Chievo, sono i due centrocampisti Castro e Birsa: il primo ha siglato in stagione 4 reti e regalato 4 assist, mentre lo sloveno col suo mancino si è portato a casa fino a questo momento un bottino fatto di 6 gol e ben 8 passaggi vincenti per i compagni. In attacco, invece, dovrebbe esserci la coppia formata da Inglese e Meggiorini; con la leggenda Pellissier inizialmente in panchina. La formazione della città di Romeo e Giulietta viene da una inaspettata sconfitta casalinga contro il Crotone e vorranno farsi perdonare dai propri tifosi con una buona prestazione in casa dei Campioni d'Italia.