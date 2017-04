Calciomercato Juventus, Aulas rilancia: "Tolisso e Lacazette restano se..."

Nicola Lo Conte

07/04/2017 18:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS AULAS LIONE TOLISSO LACAZETTE / Già da diversi anni è un personaggio senza il quale il calciomercato, forse, sarebbe un po' più noioso. Jean-Michel Aulas, vulcanico presidente del Lione, si è fatto conoscere per il suo modo spregiudicato di gestire le trattative. Bottega cara, la sua: di giocatori talentuosi ne passano, dalle sue parti, ma è difficile sottrarglieli. Ne sa qualcosa soprattutto il Napoli, che di recente si è visto respinto con perdite quando ormai era certo di aver acquistato prima Gonalons e poi Tolisso.

Calciomercato Juventus, Aulas blinda Tolisso e Lacazette

Il giovane centrocampista francese è poi diventato uno dei pallini del calciomercato Juventus. Il suo profilo è ritenuto l'ideale, da Marotta e Paratici, per completare il centrocampo bianconero. La trattativa procede da parecchio. Tempo fa, sembrava che l'affare potesse chiudersi portando Tolisso alla Juventus per 45 milioni di euro, magari con l'inserimento di Lemina nel computo complessivo. Lo stesso Tolisso, qualche settimana fa, ha poi smentito di aver siglato un preaccordo con i bianconeri, ma continua a dirsi lusingato dell'interesse dei campioni d'Italia.

Il suo presidente, però, nonostante gli acquirenti siano numerosi, non cede. Nemmeno per l'altro gioiello in vetrina, quel Lacazette anch'egli nel mirino della Juventus. E in un'intervista a 'Le Parisien' sostiene di poterli trattenere, a discapito delle offerte. "Posso assicurare ai nostri tifosi che se vinciamo l'Europa League, non partiranno", ha dichiarato il numero uno del club che agli ottavi di finale ha eliminato la Roma. "E se dovessero partire, poco male. Vorrà dire che avremo mezzi economici mai avuti negli ultimi anni". La battaglia di mercato con i francesi si annuncia ancora piuttosto lunga e piena di colpi di scena.