Empoli-Pescara, Martusciello: "Può determinare il campionato. In regia non ho dubbi"

EMPOLI PESCARA MARTUSCIELLO / La 31a giornata di serie A si apre con l'anticipo tra Empoli e Pescara. Il tecnico dei toscani, Martusciello, è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia: "E' fondamentale, perché può determinare il campionato. Dobbiamo sfruttare l'opportunità dopo l'ottima gara giocata contro la Roma. All'Olimpico abbiamo capito che possiamo giocarcela con tutti".

FORMAZIONE - "Mchedlidze non giocherà dall'inizio perché non ha i 90 minuti nelle gambe. Krunic sta meglio, vediamo se sta bene anche domani. In regia non ho dubbi, giocherà Buchel. In difesa devo ancora decidere, contro la Roma Bellusci è stato fuori per un problema fisico".

