Juventus-Chievo, Allegri pensa al Barcellona: rivoluzione Dybala

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/04/2017 18:00

JUVENTUS ALLEGRI HIGUAIN DYBALA / La Juventus si prepara a un periodo ricco di impegni ravvicinati, iniziato domenica sera con il pareggio al 'San Paolo' contro il Napoli. Allegri ha dovuto gestire il gruppo al meglio, con Mandzukic in condizioni precarie, che non è stato infatti convocato per la gara di Coppa Italia di mercoledì sera.

Nel secondo match contro gli azzurri ha invece trovato spazio Dybala, che quest'oggi in conferenza stampa Allegri, commentando le ultime news Juve, ha ribadito che sarà regolarmente in campo contro il Chievo. L'argentino non sarà al 100% ma ha bisogno di minutaggio per migliorare il proprio stato di forma.

I bianconeri saranno costretti a giocare domani contro il Chievo, nonostante il faticoso impegno contro il Napoli, dal momento che martedì sera è in programma una delle gare più importanti della stagione, il primo dei due confronti di Champions League contro il Barcellona. Con Pjaca e Mandzukic infortunati, Allegri dovrà trovare le giuste soluzioni anche tattiche, magari traendo ispirazione proprio da Sarri.

Juventus-Chievo, Dybala come Mertens: la soluzione di Allegri

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida di serie A, Allegri ha affrontato molti tempi, tra i quali anche quelli inerenti il calciomercato, col suo futuro che resta sempre un tema in primo piano

Senza Pjaca e Mandzukic il tecnico potrebbe optare per la stessa formazione che ha affrontato il Napoli in Coppa Italia, eccezion fatta per qualche cambio nella retroguardia. Da valutare inoltre le condizioni di Pjanic, che mercoledì è stato tenuto a riposo.

La grande novità potrebbe essere data però dal riposo forzato di Gonzalo Higuain. Quelli di Napoli sono stati giorni stressanti per lui a livello emotivo e, in vista del Barcellona, potrebbe sedersi in panchina.

Al suo posto, nel ruolo inedito di prima punta, Allegri non ha escluso in conferenza l'utilizzo di Dybala, andando in parte a ricalcare l'attacco dei piccoletti di Sarri, senza un vero attaccante di peso. Spazio dunque alla fantasia e all'imprevedibilità di un reparto offensivo in grado di non dare punti di riferimento alla difesa clivense.

Un esperimento che la Juventus può permettersi, dato anche l'ampio divario qualitativo esistente con gli avversari, che nulla hanno ormai da chiedere a questa stagione. Inoltre, in chiave futura, potrebbe rappresentare una soluzione determinante, soprattutto se Mandzukic dovesse davvero lasciare la rosa e Allegri volesse tentare un attacco composto da Pjaca e Dybala o, se il mercato dovesse portare buone nuove, Sanchez-Dybala, per un turnover colmo di qualità.