07/04/2017 18:05

SAMPDORIA FIORENTINA VIVIANO / Allarme in casa Sampdoria. Il portiere Emiliano Viviano - come riporta il sito ufficiale del club - ha sostenuto una seduta personalizza, a causa dell'influenza. Bisognerà attendere domani per capire se il numero uno sarà in campo contro la Fiorentina.

M.S.