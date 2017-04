Calciomercato Juventus, Guardiola fa sul serio: 100 milioni per Mbappé

07/04/2017 17:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE MONACO / Kylian Mbappé il giovane che sta stupendo il calcio mondiale in questi ultimi mesi. Il giovane attaccante, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Monaco, è finito nel mirino dei più grandi club europei. Per il francese c'è veramente la fila: Arsenal, Barcelone, Real Madrid, Manchester United, City, Psg e le nostre italiane, Juventus e Inter, hanno mostrato interesse ma c'è chi sta facendo veramente sul serio. Stiamo parlando dei Citizens di Pep Guardiola. Il club inglese - secondo quanto riportato da 'Le10sport.com' - avrebbe presentato un'offerta da capogiro, ben 100 milioni di euro.

M.S.