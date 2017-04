Napoli, Rog in cerca di riscatto: con la Lazio per una maglia da titolare

Giuseppe Barone

07/04/2017 18:15

LAZIO NAPOLI ROG / La doppia caldissima sfida tra Napoli e Juventus sull'asse campionato-Coppa Italia è giunta al termine. Un pareggio ed una vittoria amarissima per la truppa di Sarri che nonostante il successo di mercoledì per 3-2 ha comunque ceduto il passo ai bianconeri sulla strada verso la Tim Cup. A sorprendere e non poco nell'arco delle due sfide ci sono state anche alcune scelte di formazione di Maurizio Sarri. Tra queste c'è senza dubbio il minutaggio concesso al talento croato Marko Rog, impiegato solamente nella sfida di campionato e giunto a Napoli nell'ultima fase dell'ultimo calciomercato.

Napoli, Marko Rog e una maglia da titolare

Il classe 1995 nato a Zagabria dopo una lunga fase di ambientamento sembrava aver conquistato tutti a suon di spezzoni di gara più che convincenti. La doppia sfida alla Juventus poteva infatti essere un ulteriore trampolino di lancio per Marko Rog ritrovatosi però tra le mani con solamente una manciata di minuti: appena un quarto d'ora. Lanciato in campo nella gara di Serie A e bocciato per quella successiva di Coppa Italia ma il destino dell'ex Dinamo potrebbe cambiare contro la Lazio. Le news Napoli sono sicure sulla possibilità di vedere Rog titolare in vista di Lazio-Napoli. Potrebbe quindi essere ancora una volta l'Olimpico di Roma il teatro perfetto per rivedere il talento di Zagabria all'opera dal primo minuto. Rog infatti non gioca un match con indosso la casacca da titolare in Serie A dallo scorso 12 marzo contro il Crotone. Fu invece proprio l'Olimpico lo stadio nel quale Rog lo scorso 4 marzo fece il suo esordio dal primo minuto in massima serie con la maglia numero 30 del Napoli: quella volta Roma-Napoli terminò con un successo partenopeo. Nulla è ancora deciso ma Sarri ci sta pensando: spetta a Rog vincere il ballottaggio con il brasiliano Allan.