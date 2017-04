Atalanta-Sassuolo, i convocati di Di Francesco: due esclusi

07/04/2017 17:50

ATALANTA SASSUOLO CONVOCATI DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha convocato 24 giocatori per la gara di domani pomeriggio alle 18 in casa dell'Atalanta. Non saranno della partita Pegolo e Gazzola, causa infortunio, oltre ai lungodegenti Biondini e Magnanelli. Di seguito, l'elenco completo: Pomini, Vitali, Consigli, Antei, Peluso, Acerbi, Lirola, Cannavaro, Dell'Orco, Letschert, Adjapong, Pellegrini, Missiroli, Sensi, Aquilani, Mazzitelli, Duncan, Iemmello, Matri, Defrel, Politano, Berardi, Ricci, Ragusa.

N.L.C.